Galmus z Olcnavy (Šarkanova diera, Vysoký vrch, Poráč, Zbojský stôl, Kňazovica)

Málo známa krasová plošina Galmus, východne od Slovenského raja, skrýva množstvo prírodných krás. Svojou krásou a pokojom je skutočným rajom.

Galmus patrí do geomorfologického celku Volovské vrchy, podcelku Hnilecké vrchy. Rozprestiera sa južne od úseku železničnej trate medzi Markušovcami a Krompachmi. Z množstva turistických chodníkov sme si zvolili okruh z Olcnavy cez Kamennú dolinu, Šarkanovú dieru, Vysoký vrch, obec Poráč, Borisovu, Zbojský stôl a Kňazovicu späť do Olcnavy. Akcie sa zúčastnilo 13 turistov a turistiek z Michaloviec, Strážskeho a Trebišova. Potešilo nás, že hneď od železničnej zastávky je vyznačená zelená turistická značka Kamennou dolinou. Chodník išiel chvíľu popri trati, potom nás vyviedol na rozsiahlu lúku. Uprostred lúky naši navigátori zistili, že nejdeme správnym smerom, že chodník vedie ďalej popri trati. Vrátil sme sa k železničnej trati a pokračovali správnym smerom. Po pol kilometri je chodník prehradený plotom a bránkou do nejakého súkromného objektu, tak sme to skúsili po kríkmi zarastenom chodníčku vedľa plota. Za chvíľu sme sa však museli vrátiť pre neprechodnosť chodníka až takmer späť k železničnej zastávke, pretože zarasteným strmým svahom sa k trati nedalo zísť. Napokon sme išli cestou smerom ku kameňolomu. Vyšli sme cestou do hornej časti kameňolomu a navigátori nás opäť vrátili na jeho začiatok. Tam sme podľa navigácie zistili, že chodník vedie hore potokom. Turistickú značku sme našli po pár metroch dobre skrytú na kameni v hustej vegetácii na okraji potoka. Týmto naše úvodné blúdenie skončilo, povedali sme si, že aspoň si zaokrúhlime túru z plánovaných 18 kilometrov na 20. (Napokon z toho bolo výsledných 23 km.)

Údolím Kamenného potoka - Kamennou dolinou s miernym stúpaním sme vyšli k vodopádu Šikľavá skala. Vodopád bol takmer suchý, jeho výška je 12 metrov.

Rovnaký názov Šikľavá skala má aj vodopád (v zime ľadopád) pri železničnej trati medzi Matejovcami nad Hornádom a Chrasťou nad Hornádom, obdivovaný najmä v zime. Vzdialenosť medzi nimi je 3,5 km vzdušnou čiarou. O tomto nádhernom ľadopáde som písal tu v januári 2017, kedy bol najkrajší. Po výstupe nad vodopád sme za chvíľu došli na lúku s poľovníckou chatou Dievka, kde sme si dali prvú pauzu.

Pokračovali sme lesnou cestou, ktorá nás vyviedla na ďalšiu lúku s rázcestníkom Humence, kde sa pripája okružný náučný chodník k jaskyni Šarkanova diera a výhľadovému kopcu Vysoký vrch..

Vedľa seba sú vchody do dvoch jaskýň. Dole je 177 metrov dlhá Šarkanová diera a vyššie je jaskyňa Chyža, nazývaná aj Krátka diera, v ktorej sa našli najstaršie kosti domestifikovaného psa na území Slovenska. Obe jaskyne boli osídlené v mladšej dobe kamennej ľuďmi z kultúrneho okruhu lineárnej a bukovohorskej keramiky. V Šarkanovej diere sa našli rôzne archeologické nálezy - praveké nádoby, brúsené kamenné sekery a kostené ihly, ale aj zvieracie kosti napríklad jaskynného leva.

Náučným chodníkom sme pokračovali na Vysoký vrch (824 m n.m.), z ktorého je kruhový výhľad na okolité kopce a obec Poráč.

V Poráči sme si dali pivo v miestnej krčme a doplnili si zásoby vody z krytej artézskej studne, vybudovanej ešte miestnymi Nemcami. Pokračovali sme v túre po modrej značke cez Borisovu na Zbojský stôl. Na rázcestí Zbojský stôl sme sa dali na pochod žltou značkou na sever smerom do Olcnavy. Cestou sme sa ešte zastavili na veľmi peknom mieste, nazývanom Kňazovica. Okrem odpočinkovo - pútnického miesta je tam aj veľmi pekný výhľad a útulňa.

Z Kňazovice chodník klesá až do Olcnavy. Na hrebienku vedľa žlto značkovaného chodníka sú pekné skaly.

Chodník vychádza na lúku nad Olcnavou, prechádza horným okrajom lúky, potom sa zatáča doľava a schádza do Olcnavy.

Foto: Cyril Kríž, Miro Kuba, Ján Serbák