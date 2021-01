Igor Matovič a jeho stiahnutý nočný status na facebooku

Dnes som sa zobudil, tak ako vždy, o pol štvrtej ráno. Na Igorovom FB som objavil status, napísaný pred 58 minútami. Tušiac, že ho Igor stiahne, som si ho chcel skopírovať, no nestihol som to. Podarilo sa mi ho však nájsť!

Zostal visieť na manželkinom tablete, ktorá ma na Igorov status upozornila. Pracne som ho prepísal do svojho počítača. Uvádzam ho aj s drobnými chybičkami tak, ako ho Igor napísal, stojí za prečítanie:

"Keď som šiel dnes na rokovanie vlády, už to vyzeralo, že sa mi splní sen. Sen, že od Rakúska až po Česko vstúpim do učebníc dejepisu ako vynálezca bomby na covid. Ale vlastní zradili. Uverili kuvikom, lekárom, vedcom, odborníkom, analytikom a nechali obalamútiť sa. Odmietli celoplošné testovanie. Hneď ako dotancovali na hroboch opustili rokovaciu miestnosť. Ostal iba môj verný jarko naď a posledný križiak. Ten potom zhasol a šli sme preč. Ťažko mi je. Volali mi aj starostovia, že chcú isť do toho a sklamal som ich. Dvaja volali. Ale určite by ich bolo aj viac, keby Sulík ... Teraz ma nenapadá presne čo, ale všetci vieme, že on je na vine. Múdrosráči oslavujú. Tí, čo ešte majú prácu a môžu si to dovoliť. Ale ja ich prešpáram! Snov netreba vzdávať sa.

p.s. už sa celkom rozbehli lajky na očkovanie Pavlínky a mojej mamy. Neviem ešte ako ich donútim, ale držím slovo! Aj šmykom ich tam dotiahnem!"

Toto bol Igorov status, názor si urobte sami. Na záver obrázok neznámeho autora, ktorý ilustruje situáciu: